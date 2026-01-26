Два молодых россиянина поплатились за призывы к массовым нападениям на мигрантов

В Костроме осудили двух мужчин за призывы к нападениям на мигрантов

В Костроме суд приговорил 22-летнего жителя Московской области и 19-летнего жителя Ростовской области к лишению свободы за призывы к нападениям на мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Костромской области Ольгу Вакурову.

Молодые мужчины признаны виновными за призывы к нападениям на мигрантов и чиновников и за ложные сообщения о готовящихся терактах в Костроме. Суд дал им 7 лет и 2,5 года. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

По информации ФСБ, они создали Telegram-канал, где занимались призывами к массовым нападениям на иностранцев и сотрудников органов исполнительной власти. Кроме того, в 2023 году они рассылали по электронной почте ложные сообщения о минировании объектов в Костроме.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 3,5 года колонии жителя Владимира, который в чате призывал к диверсиям против российских военных.