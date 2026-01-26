Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:57, 26 января 2026Спорт

Дзюба рассказал об отказе клубу из Лиги чемпионов

Артем Дзюба рассказал, что отказался от перехода в казахстанский «Кайрат»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что отказался от перехода в казахстанский клуб «Кайрат», в данный момент выступающий в Лиге чемпионов. Его цитирует Sport24.

«Да, это правда, что некоторые время назад они мной интересовались, но я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов. Если честно, Казахстан мне неинтересен», — отметил футболист.

37-летний форвард добавил, что не следит за выступлением «Кайрата» в Лиге чемпионов. По его мнению, российские клубы «Зенит» и «Краснодар» сильнее «Кайрата». «Трудно сказать, какой результат был бы у наших команд по сравнению с ними», — признал Дзюба.

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. В составе тольяттинского коллектива он провел 40 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 11 результативных передач.

В данный момент «Кайрат» занимает последнее, 36-е место в таблице Лиги чемпионов. Казахстанский клуб набрал одно очко в семи матчах общего этапа турнира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Самолет с россиянами провел больше трех часов в небе и вернулся в Москву

    В Москве крысы устроили столовую под капотом авто

    Дзюба рассказал об отказе клубу из Лиги чемпионов

    Знаменитый 76-летний телеведущий приостановил участие в шоу из-за болезни

    Юноша открыл стрельбу в кафе в российском регионе

    Российские войска продвинулись в Запорожской области

    Виктория Бекхэм вышла в свет на фоне скандала с сыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok