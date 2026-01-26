Реклама

22:21, 26 января 2026Мир

Экипаж российского буксира спас пробывшего в воде двое суток филиппинца

В Южно-Китайском море российский буксир спас выпавшего за борт филиппинца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lukas Hron / Unsplash

Экипаж российского спасательного буксира «Алатау» Тихоокеанского флота в Южно-Китайском море спас филиппинца, пробывшего в воде около двух суток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Экипаж обнаружил гражданина Филиппин 26 января во время планового перехода во Владивосток. Филиппинец оказался членом экипажа танкера «С. Грейс», ему оказали необходимую медицинскую помощь. Он рассказал, что выпал за борт во время проведения работ на палубе.

Планируется, что мужчину доставят во Владивосток, после чего ему окажут помощь в возвращении на родину.

Ранее двое моряков и собака десять дней дрейфовали в Атлантическом океане на яхте с оторванной мачтой, пока их не спас танкер у берегов американского штата Делавэр. Они сбились с курса в результате шторма, потеряли мачту и не могли связаться с сушей.

