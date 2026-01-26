Фотограф превратилась «в оленя Рудольфа» из-за неудачного перманентного макияжа

Мастер перманентного макияжа ошибочно закрасила нос фотографу Виктории Сенгер

Фотограф Виктория Сенгер из США с никнеймом @filmedwithvictoria превратилась «в оленя Рудольфа» из-за неудачного перманентного макияжа. Данное видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что попросила мастера сделать ей контурный татуаж. Однако та не поняла просьбу клиентки и ошибочно покрыла ей кончик носа темно-коричневым цветом. «Она буквально закрасила меня, превратив в оленя Рудольфа», — заявила автор ролика, продемонстрировав измененную внешность на кадрах.

Также Сенгер указала, что пыталась стереть краску с кожи с помощью пилки для ног и собирается сделать это снова. В свою очередь, пользователи в комментариях посоветовали ей отказаться от данной идеи и обратиться к врачу.

«Ты можешь подцепить инфекцию», «Подобная шлифовка может привести к гиперпигментации», «Не делайте так, обратитесь к дерматологу», «Не шлифуй, ты повредишь кожу, просто исправь цвет», — заявили зрители.

Ранее в январе лицо блогерши Гэбби Гесслинг из Австралии после удаления филлеров из губ описали в сети фразой «собака съела пчелу».