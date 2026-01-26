Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:53, 26 января 2026Ценности

Фотограф превратилась «в оленя Рудольфа» из-за неудачного перманентного макияжа

Мастер перманентного макияжа ошибочно закрасила нос фотографу Виктории Сенгер
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @filmedwithvictoria / TikTok

Фотограф Виктория Сенгер из США с никнеймом @filmedwithvictoria превратилась «в оленя Рудольфа» из-за неудачного перманентного макияжа. Данное видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что попросила мастера сделать ей контурный татуаж. Однако та не поняла просьбу клиентки и ошибочно покрыла ей кончик носа темно-коричневым цветом. «Она буквально закрасила меня, превратив в оленя Рудольфа», — заявила автор ролика, продемонстрировав измененную внешность на кадрах.

Также Сенгер указала, что пыталась стереть краску с кожи с помощью пилки для ног и собирается сделать это снова. В свою очередь, пользователи в комментариях посоветовали ей отказаться от данной идеи и обратиться к врачу.

«Ты можешь подцепить инфекцию», «Подобная шлифовка может привести к гиперпигментации», «Не делайте так, обратитесь к дерматологу», «Не шлифуй, ты повредишь кожу, просто исправь цвет», — заявили зрители.

Ранее в январе лицо блогерши Гэбби Гесслинг из Австралии после удаления филлеров из губ описали в сети фразой «собака съела пчелу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Появилось видео отражения массированной атаки ВСУ на столицу российского региона

    Цены на газ в США взлетели из-за арктического шторма

    Притворявшегося российским полицейским ради афер рецидивиста раскрыла потеря смартфона

    Страна БРИКС приготовилась к самому масштабному открытию рынка

    Эффект от полного запрета импорта российского газа в Европу оценили

    Россияне начали стремительно скупать новые автомобили двух марок

    Австрия заявила о потере ЕС роли в украинском урегулировании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok