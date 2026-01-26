Генсек НАТО неожиданно высказался о безопасности в Европе

Генсек НАТО Рютте заявил о конце эпохи опеки США над безопасностью ЕС

«Опека» США над безопасностью Европейского союза (ЕС) подошла к концу. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, его слова приводит The Guardian.

«У нас был успешный саммит НАТО в июне, на котором мы согласились инвестировать 5 процентов от ВВП ежегодно в оборону к 2035 году и ускорить производство и инновации в нашей оборонной продукции (...). Нам нужно это сделать (...). Во-первых, потому что ситуация этого требует. Мы прямо сейчас сталкиваемся с реальными вызовами нашей безопасности. И во-вторых, время, когда мы удобно позволяли США нести большую часть бремени за нашу коллективную безопасность, просто закончилось», — отметил генсек.

По мнению Рютте, было бы справедливо, если Европа и Канада взяли больше ответственности за свою собственную безопасность.

Ранее Рютте признал, что без постоянных поставок вооружений из США удержать Украину в конфликте невозможно. Он пояснил, что европейская оборонная промышленность не способна в данный момент предоставить Киеву почти все необходимое.