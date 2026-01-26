Гоблин оценил обложку журнала с оседлавшим медведя Трампом словами «жалкое подобие»

Блогер Пучков поиронизировал над обложкой The Economist c Трампом на медведе

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, оценил обложку журнала The Economist с президентом США Дональдом Трампом, оседлавшим белого медведя, словами «жалкое подобие», намекнув на повторение им снимка российского лидера Владимира Путина на буром медведе. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«[Обложка с Трампом] жалкое подобие, а неповторимый оригинал — Владимир Владимирович скачет на медведе», — поиронизировал Пучков, сравнивая фото президентов США и России.

Он также отметил, что российский лидер на снимке выглядит физически крепким, тогда как о Трампе этого сказать нельзя. «Как-то с дедушкой неловко получилось. (...) Испанский стыд», — констатировал Гоблин, говоря об американском президенте. Он также пошутил, что Трамп выглядел бы эффектнее на обложке журнала, если бы вместо его торса показали тело американского актера Арнольда Шварценеггера.

Ранее публицист Роман Антоновский уличил Трампа в том, что тот пытается вести себя как Путин. Он высмеял обложку The Economist с Трампом на медведе, прокомментировав ее фразой «ты только точь-в-точь не срисовывай».