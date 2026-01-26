Реклама

13:00, 26 января 2026Силовые структуры

Голый россиянин семь лет трогал половые органы двух дочерей

В Ногинске надругавшемуся над 2 несовершеннолетними дочерьми отцу дали 22 года
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Подмосковье Ногинский городской суд приговорил мужчину, который раздевался перед двумя несовершеннолетними дочерьми и трогал их за половые органы в течение семи лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

На скамье подсудимых фигурант был не один — вместе с супругой, матерью девочек. Отец получил 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Мать — 14 лет в колонии общего режима.

Как установил суд, отец трогал половые органы двух дочерей, ходил при них в обнаженном виде. Это происходило семь лет — с 5 июля 2015 по 5 июля 2022 года. Кроме того, он снимал девочек в обнаженном виде, мать же уговаривала их в необходимости происходящего и на личном примере убеждала, принимая участие в фотографировании.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего») части 2 статьи 242.2 УК РФ («Использование двух лиц не достигших четырнадцатилетнего возраста в целях изготовления порнографических материалов»). Женщина признана виновной по части 4 статьи 132 УК РФ.

Ранее сообщалось, что полицейские Санкт-Петербурга задержали мигранта, который находится в международном розыске за создание детской порнографии.

