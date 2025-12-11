Реклама

11:08, 11 декабря 2025Силовые структуры

В Петербурге задержали иностранца за создание детской порнографии

В Петербурге задержан мигрант, снимавший детское порно на территории Прибалтики
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мигранта, который находится в международном розыске за создание детской порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском главке МВД России.

Гражданин одной из стран Центральной Азии был задержан на улице Лени Голикова и доставлен в отдел. По версии следствия, в период с июля по август 2022 года он снимал порно с несовершеннолетней девушкой на территории Прибалтики.

Суд отправил иностранца в СИЗО. В ближайшее время его передадут инициатору розыска.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты по запросу Генпрокуратуры России экстрадировали россиянина, который более десяти лет находился в международном розыске.

