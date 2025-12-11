В Петербурге задержали иностранца за создание детской порнографии

В Петербурге задержан мигрант, снимавший детское порно на территории Прибалтики

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мигранта, который находится в международном розыске за создание детской порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском главке МВД России.

Гражданин одной из стран Центральной Азии был задержан на улице Лени Голикова и доставлен в отдел. По версии следствия, в период с июля по август 2022 года он снимал порно с несовершеннолетней девушкой на территории Прибалтики.

Суд отправил иностранца в СИЗО. В ближайшее время его передадут инициатору розыска.

