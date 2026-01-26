Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:29, 26 января 2026Россия

Губернатор Мурманской области дал новый комментарий по ситуации с электричеством и теплом

Чибис: Все жилые дома и соцобъекты Мурманска обеспечены теплом и водой
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Все жилые дома и социальные объекты Мурманской области обеспечены теплом и водой, в 80 процентах домов налажено стабильное электроснабжение. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Глава региона также отметил, что в самое ближайшее время на оперативном совещании он с остальными участниками постарается обозначить сроки по урегулированию ситуации.

Кроме того, Чибис попросил жителей региона быть готовыми в понедельник, 27 января, к экстренному отключению электроэнергии без предупреждения. Причиной может стать пиковая нагрузка на сеть, потому что многие начнут собираться на работу и учебу.

«Это [экстренное оперативное отключение энергии] важно, чтобы сохранить тепло и воду в домах», — пояснил губернатор.

В регионе до полного восстановления электроснабжения проезд в общественном транспорте будет бесплатным, а всю актуальную информацию о работе транспорта, детских садов, учебных заведений и медицинских учреждений можно посмотреть на официальных сайтах.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий назвал причину отсутствия электроснабжения в Васильевском и Михайловском муниципальных округах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мурманская область четвертый день подряд остается без света. Жителям раздают тушенку и хлеб. Что известно о причинах блэкаута?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Паром с сотнями пассажиров затонул у берегов Филиппин

    Нарышкин раскрыл зарубежную реакцию на слова Путина о «Буревестнике»

    Взрывы и звуки стрельбы разбудили жителей российского региона

    Аналитик ответил на заявления Украины об отслеживании запуска «Орешника»

    Знаменитого бодибилдера не стало в 48 лет при странных обстоятельствах

    Женщины вспомнили о самых тяжелых и замалчиваемых деталях беременности

    МИД Турции призвал США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok