Губернатор Мурманской области дал новый комментарий по ситуации с электричеством и теплом

Чибис: Все жилые дома и соцобъекты Мурманска обеспечены теплом и водой

Все жилые дома и социальные объекты Мурманской области обеспечены теплом и водой, в 80 процентах домов налажено стабильное электроснабжение. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Глава региона также отметил, что в самое ближайшее время на оперативном совещании он с остальными участниками постарается обозначить сроки по урегулированию ситуации.

Кроме того, Чибис попросил жителей региона быть готовыми в понедельник, 27 января, к экстренному отключению электроэнергии без предупреждения. Причиной может стать пиковая нагрузка на сеть, потому что многие начнут собираться на работу и учебу.

«Это [экстренное оперативное отключение энергии] важно, чтобы сохранить тепло и воду в домах», — пояснил губернатор.

В регионе до полного восстановления электроснабжения проезд в общественном транспорте будет бесплатным, а всю актуальную информацию о работе транспорта, детских садов, учебных заведений и медицинских учреждений можно посмотреть на официальных сайтах.

