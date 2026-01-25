Часть жителей Запорожской области осталась без света

Глава Запорожской области Балицкий сообщил об ударе по сетям электроснабжения

Часть жителей Васильевского и Михайловского муниципальных округов в Запорожской области России остались без электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, к повреждению энергетических сетей региона привел удар БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Ранее о комбинированной атаке с использованием БПЛА и реактивных снарядов по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области сообщил глава российского региона Александр Богомаз. В общей сложности под ударами в ночь на 25 января оказались шесть регионов.

В свою очередь, Минобороны России сообщило о поражении объекта энергетики на Украине. Накануне глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго нет отопления.