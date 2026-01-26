Реклама

14:50, 26 января 2026Спорт

Губерниев назвал самого влиятельного российского спортсмена

Губерниев назвал Овечкина самым влиятельным российским спортсменом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Sergei Belski / Imagn Images / Reuters

Телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал самого влиятельного российского спортсмена. Об этом сообщает Sport24.

По мнению журналиста, это Александр Овечкин. «Это человек, которым восхищаются президенты больших стран. Овечкин собирает вокруг себя миллионы поклонников. Так что Овечкин — самый влиятельный спортсмен с огромным отрывом», — заявил Губерниев.

Он добавил, что в других видах спорта тоже есть влиятельные россияне. «В биатлоне таких фигур может быть несколько, потому что в лыжах, например, фигура Александра Большунова выделяется», — заявил Губерниев.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге.

