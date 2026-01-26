Реклама

Кенгуру устроили хаос на велогонке и сбросили лидера на землю

В Австралии кенгуру устроили хаос на велогонке и ранили несколько участников
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Graham Holtshausen / Unsplash

В Австралии два кенгуру напали на участников ежегодной многодневной велогонки Tour Down Under. Об этом сообщает News.com.au.

Животные устроили хаос во время финального этапа гонки. Они неожиданно выскочили из кустов на трассу, напугав велосипедистов. В тот момент спортсмены ехали со скоростью около 50 километров в час. Некоторые участники не смогли увернуться и столкнулись с кенгуру. Одно из животных и вовсе сбросило на землю лидера гонки — австралийца Джея Вайна.

Кенгуру ранили несколько велосипедистов — им пришлось сойти с трассы. «Никогда такого не видел!» — заявил на трансляции комментатор. Одно животное также пострадало. Его пришлось усыпить.

Несмотря на переполох, Вайну удалось сохранить первенство. Он стал победителем Tour Down Under во второй раз. «Все спрашивают меня, что самое опасное в Австралии, и я всегда отвечаю, что это кенгуру, — рассказал он. — Они ждут и прячутся в кустах и в тот момент, когда ты уже не можешь остановиться, выпрыгивают перед тобой».

Ранее сообщалось, что кенгуру, сбежавшего из зоопарка «Малинки» в российском городе Шахты, удалось поймать благодаря живой стене из волонтеров. Операция по его поиску длилась больше суток.

