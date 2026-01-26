Реклама

07:00, 26 января 2026

Любителей бассейнов и общественных бань предупредили о неочевидной опасности

Нефролог Садовская: В общественных душевых возрастает риск заражения ВПЧ
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: Izabela23 / Shutterstock / Fotodom

Врач-нефролог Дарья Садовска предупредила любителей бассейнов и бань о риске заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ). О неочевидной опасности общественных душевых она рассказала в Telegram-канале.

По словам специалиста, ВПЧ может проникать в организм через микроповреждения кожи стоп, например, трещины, мозоли или царапины. При этом в душевых этот риск возрастает из-за повышенной влажности и контакта босых ног с загрязненной поверхностью.

Садовская подчеркнула, что в этом случае речь идет о заражении неонкогенными типами ВПЧ, вызывающими бородавки, папилломы и кондиломы, а не рак. Тем не менее она отметила, что любая вирусная нагрузка имеет последствия. «Никто не отменял ни вирусного цистита, ни того, что сейчас все чаще находят ДНК неонкогенного ВПЧ в опухолях», — заявила она.

Нефролог добавила, что частота появления бородавок у пользователей общественных душевых составляет 20-30 процентов, тогда как у людей, не посещающих такие места, — около 1-2 процентов. В связи с этим врач рекомендовала любителям бассейнов и общественных бань соблюдать меры профилактики. В частности, она посоветовала носить индивидуальные резиновые тапки, регулярно мыть их и ополаскивать после каждого посещения душевых.

Ранее фитнес-тренер и хореограф LDFA Сергей Побегалов предупредил, что низкая физическая активность представляет реальную угрозу для миллионов человек. По его словам, почти каждый третий взрослый не достигает рекомендованного уровня физической нагрузки.

