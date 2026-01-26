Реклама

19:43, 26 января 2026Мир

Мединский назвал оборону Гренландии «полярным вестерном»

Мединский напомнил об обороне Гренландии и назвал ее полярным вестерном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Помощник президента России, председатель Российского военного-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский напомнил о событиях обороны Гренландии и назвал их «полярным вестерном». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава РВИО прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что во время Второй мировой войны Дания пала перед Германией после шести часов боев и оказалась полностью неспособна защитить Гренландию.

«Он близок к истине. Два часа десять минут примерно заняла оборона Дании от момента вторжения до капитуляции, объявленной королем», — сказал Мединский.

Политик отметил, что остров получил приказ не сопротивляться, но отказался выполнять его, объявил себя самоуправляющейся территорией и сразу пригласил американцев, чтобы они открыли военные базы на территории Гренландии. По его словам, в конце концов произошло боестолкновение на территории Гренландии, поскольку силы самообороны острова натолкнулись на две немецкие секретные военные базы.

«И вот они вступили в боестолкновение, дальше перестрелка, погоня — немцы, вероятно, на лыжах, гренландцы на упряжках, вьюга, мороз. (...) Этот прекрасный полярный вестерн довольно быстро завершился тем, что американцы прислали несколько бомбардировщиков, которые все разбомбили и ничего не осталось», — заключил Мединский.

Ранее Трампу сообщили о возможном импичменте в случае военного захвата Гренландии. Уточнялось, что США не отказались от идеи военного захвата Арктики, несмотря на опасения отдельных членов Конгресса.

