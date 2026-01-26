Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:38, 26 января 2026Россия

Медведев назвал военный атом механизмом «проветривания мозгов»

Медведев: Военный атом создает напряжение, а с другой стороны проветривает мозги
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Роль военного атома, по мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, неоднозначна, ведь он не только создает напряжение, но и «проветривает мозги» некоторым обладателям опасных замыслов. Об этом Медведев заявил в интервью «Коммерсанту».

Зампред отвечал на вопрос о том, что же все-таки военный атом делает: стабилизирует или дестабилизирует ситуацию в мире.

«Однозначно сказать, что вносит военный атом в условия существования человечества, я думаю, невозможно. С одной стороны, он создает огромное напряжение, а с другой — проветривает мозги тем, у кого могут быть самые опасные замыслы», — отметил Медведев.

То есть, военный атом заставляет государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов.

Медведев также вспомнил провокационную ситуацию, когда в конце 2025 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Это, по мнению зампреда, могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением ядерного оружия.

«Такого рода игры чрезвычайно опасны», — добавил Медведев.

Ранее Медведев объяснил приостановку в американо-российском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Против правой руки Си Цзиньпина возбудили уголовное дело. Чиновник обвиняется в передаче США данных о ядерном оружии Китая

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Китаю в совершенствовании оружия помогли голуби и ястребы

    В App Store и Google Play появилась игра-симулятор побега из тюрьмы ВСУ

    Десятки сторонников Болсонару пострадали от удара молнии на митинге в Бразилии

    В Британии назвали ключевой удар России по украинской обороне

    В Тегеране дали неутешительный совет солдатам США

    Мирошник назвал цель новых ударов ВСУ по России

    Парам подсказали пикантный способ снизить риск измен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok