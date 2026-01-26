Медведев назвал военный атом механизмом «проветривания мозгов»

Медведев: Военный атом создает напряжение, а с другой стороны проветривает мозги

Роль военного атома, по мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, неоднозначна, ведь он не только создает напряжение, но и «проветривает мозги» некоторым обладателям опасных замыслов. Об этом Медведев заявил в интервью «Коммерсанту».

Зампред отвечал на вопрос о том, что же все-таки военный атом делает: стабилизирует или дестабилизирует ситуацию в мире.

«Однозначно сказать, что вносит военный атом в условия существования человечества, я думаю, невозможно. С одной стороны, он создает огромное напряжение, а с другой — проветривает мозги тем, у кого могут быть самые опасные замыслы», — отметил Медведев.

То есть, военный атом заставляет государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов.

Медведев также вспомнил провокационную ситуацию, когда в конце 2025 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Это, по мнению зампреда, могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением ядерного оружия.

«Такого рода игры чрезвычайно опасны», — добавил Медведев.

Ранее Медведев объяснил приостановку в американо-российском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

