Медведев допустил применение спецоружия в ответ на атаку на резиденцию Путина

Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, такого рода «игры игры чрезвычайно опасны». Он добавил, что страны Европы и США при администрации бывшего президента США Джо Байдена постоянно провоцировали Россию на жесткие решения. «И эти провокации продолжаются», — заявил политик.

9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением «Орешника». Он стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию главы России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.