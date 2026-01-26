Москвичам предсказали ослабление морозов

Синоптик Леус: В Москве пройдет морозный пик

В столице пройдет морозный пик, сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 26 января, на погоду Москвы еще будет оказывать влияние гребень уходящего на юго-восток антициклона. В такой ситуации небо будут закрывать тонкие облака, которые местами будут «осыпаться» небольшим снегом, а морозы постепенно ослабеют.

Температура воздуха в городе составит минус 10-12, по области — минус 9-14 градусов Цельсия. Ветер будет дуть южный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба (около нормы).

Во вторник, 27 января, временами ожидается снег, днем местами сильный, ночью минус 10-12 градусов, днем минус 5-7 градусов.

В ночь на понедельник, 26 января, жители Москвы заметили в небе над столицей световые столбы. Это явление возможно при сильных морозах в сочетании с влажным воздухом.