Мостовой призвал российского футболиста вернуться из Испании

Мостовой предложил Захаряну вернуться из «Реал Сосьедад» в чемпионат России

Бывший капитан сборной России Александр Мостовой призвал российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна вернуться в чемпионат России. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Мостовой отметил, что карьера Захаряна в Испании не складывается, и предложил ему вернуться в Россию. Он добавил, что закрепиться в составе зарубежного клуба в условиях постоянных травм очень сложно. При этом бывший игрок сборной не исключил, что у Захаряна могут возникнуть варианты продолжения карьеры в других испанских клубах.

«Бывает так: в одной команде не получается, переходишь в другую — и все идет хорошо. Или наоборот. Поэтому кто знает. Может, вернется сюда, может, здесь ему будет лучше. К сожалению, этого никто не знает — только кто-то сверху», — сказал Мостовой.

22-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года. За это время он неоднократно получал травмы, проведя в составе клуба из Сан-Себастьяна 60 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. По информации журналиста издания COPE Марко Антонио Санде, главный тренер испанского клуба Пелегрино Матараццо сообщил Захаряну и нескольким другим футболистам команды о том, что он не рассчитывает на них в нынешнем сезоне.