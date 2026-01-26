Реклама

На Украине рассказали о росте выплат «в конвертах» депутатам Рады

В САП заявили, что выплаты в конвертах депутатам с 2022 года выросли
Марина Совина

С 2022 года размер ежемесячных «конвертных» выплат депутатам Верховной Рады возрос — с 1-2 тысяч до 5 тысяч долларов, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко в интервью «Укринформу».

«Могли применяться и штрафные санкции. Тогда "зарплата" уменьшалась до трех тысяч долларов», — заявил он.

По его словам, после выявления возобновления таких выплат САП не остановила расследование — уже в декабре 2025 года обвинения в коррупции были предъявлены пяти депутатам.

В декабре прошлого года министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на поднятие зарплат военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) денег в бюджете страны нет. По его словам, на Украине планируется разработка новых контрактных форм, которые предусматривают улучшение условий службы для всех бойцов ВСУ. Он не уточнил источники финансирования такой инициативы.

