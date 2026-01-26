На Украине рассказали об ударах 16 баллистических ракет по ТЭЦ Киева

Глава ЦИЭ Харченко: 16 баллистических ракет поразили ТЭЦ Киева

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по киевским теплоэлектростанциям (ТЭЦ). Об этом рассказал директор «Центра исследования энергетики» (ЦИЭ) Александр Харченко в интервью изданию «Общественное», видео опубликовано на YouTube-канале.

«16 баллистических ракет попали по киевским ТЭЦ в ходе атаки 13 января, с тех пор они не работают», — заявил он.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в комментарии для «Инсайдер.UA» опроверг данную информацию. По его словам, ТЭЦ в Киеве поразили только две баллистические ракеты.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической. По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов.