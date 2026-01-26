Реклама

На Западе призвали отстранить Каллас от переговоров с Россией

Виктория Кондратьева
Фото: Yves Herman / Reuters

Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас не следует назначать представителем Евросоюза на возможных переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказывает британское издание UnHerd.

«Эту обязанность не стоит давать Каллас. Она тут же будет нам всем говорить, что Путина необходимо победить, при этом она никогда толком не предоставляла убедительных планов для этого», — говорится в публикации.

Автор статьи считает, что европейская стратегия, направленная на поражение России, оказалась ошибочной, поскольку в конфликте, по его мнению, проигрывает прежде всего Украина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США никогда и ничего не будут обсуждать с главой дипслужбы ЕС Каей Каллас. По словам представителя Кремля, нужно ждать момента, когда Каллас покинет пост.

