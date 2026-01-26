Реклама

17:58, 26 января 2026

Над Киевом заметили новейшие российские дроны с ручным управлением

Над Киевом впервые заметили дроны БМ-35 «Италмас» с ручным управлением
Варвара Кошечкина
Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Три беспилотника, летевших на сверхмалых высотах, заметили над Киевом днем 26 января. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Известно, что аппараты были оборудованы камерами и управлялись оператором в режиме онлайн. Один из беспилотников пролетел над районами Позняки, центром города и направился в сторону Голоссеево.

По данным «Российской газеты», речь может идти о российских БМ-35 «Италмас», отличающихся от дронов-камикадзе «Герань» меньшими габаритами и расположенным спереди мотором.

При этом воздушную тревогу в Киеве объявили с опозданием — лишь когда беспилотники достигли центральной части украинской столицы.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении вертолетов Ми-24 и Ми-8 Вооруженных сил Украины ударными беспилотниками «Герань».

