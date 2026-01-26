Реклама

Силовые структуры
12:52, 26 января 2026Силовые структуры

Дело сбившего Ил-76 с украинскими пленными командира ВСУ рассмотрят в российском суде

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
ИЛ-76М. Архивное фото

ИЛ-76М. Архивное фото. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира 138-й Днепропетровской зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана направили в российский суд для рассмотрения по существу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Украинский командир обвиняется в совершении террористического акта. Именно по его приказу 24 января 2024 года из Харьковской области по самолету ИЛ-76М, доставлявшему украинских военнопленных к месту их обмена в Белгородской области, выпустили ракеты ЗРК Patriot.

Находившиеся на борту самолета шесть членов экипажа, 65 военнопленных и трое сотрудников военной полиции Вооруженных сил России расстались с жизнью.

Ранее сообщалось, что по требованию российского следствия Дзяман был объявлен в международный розыск.

