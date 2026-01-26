Ногти блогерши на видео с помолвочным кольцом смутили зрителей

Видео с помолвочным кольцом звездного мастера маникюра и блогерши Никки Паник из Великобритании смутило зрителей. Публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Девушка продемонстрировала на размещенных кадрах надетое на палец кольцо с массивным прозрачным камнем. «Я сказала "да"», — указала она в подписи. При этом автор поста также запечатлела свой французский маникюр с ногтями разной длины. Так, например, ногти на мизинце и большом пальце оказались чрезмерно длинными.

Видео набрало 28,5 миллиона просмотров. Пользователи высказались о нем в комментариях. «Ногти застали меня врасплох», «Даже кольцо не смогло меня отвлечь», «Как подсвечник», «Это вилка», «Почему мне некомфортно?», «Тебе точно сделали предложение?», «Как твой мастер вообще на это согласился? Он должен был сказать "нет"», — заявили юзеры.

В свою очередь, мастер ответила, что сделала данный маникюр сама. Впоследствии она показала, как приклеивает такие ногти.

