05:59, 26 января 2026Россия

Обломки БПЛА нашли на территории еще нескольких домовладений на Кубани

Обломки БПЛА упали на территории еще 4 домовладений в Славянске-на-Кубани
Евгений Силаев
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Славянске-на-Кубани на территории еще четырех домовладений обнаружены обломки упавших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. По всем адресам работают специальные и экстренные службы», — сообщили в Оперштабе, уточнив, что всего обломки БПЛА нашли на территории семи домовладений.

В ночь на 26 января жителей Краснодарского края разбудили звуки взрывов и стрельбы. Фрагменты БПЛА рухнули на территории двух предприятий в Славянске-на-Кубани.

