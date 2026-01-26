Обломки БПЛА нашли на территории еще нескольких домовладений на Кубани

Обломки БПЛА упали на территории еще 4 домовладений в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани на территории еще четырех домовладений обнаружены обломки упавших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. По всем адресам работают специальные и экстренные службы», — сообщили в Оперштабе, уточнив, что всего обломки БПЛА нашли на территории семи домовладений.

В ночь на 26 января жителей Краснодарского края разбудили звуки взрывов и стрельбы. Фрагменты БПЛА рухнули на территории двух предприятий в Славянске-на-Кубани.