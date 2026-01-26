Обломки украинской ракеты упали на жилые дома в российском регионе

Богомаз сообщил о падении обломков ракеты С-200 на жилые дома в Брянской области

Обломки украинской ракеты С-200 упали на жилые дома в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили цель над Клинцовским районом.

«В результате отражения атаки фрагменты сбитой воздушной цели упали на жилой сектор. К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону повреждения получили более 50 частных жилых домов, еще четыре — полностью разрушены.

Ранее в этот же день появилось видео отражения массированной атаки ВСУ на Белгород. На кадрах видны белые следы в небе, оставшиеся после работы систем противовоздушной обороны по целям над городом.