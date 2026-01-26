Реклама

Наука и техника
02:30, 26 января 2026Наука и техника

Обнаружен недооцененный фактор ухудшения памяти

A&D: Нарушения в кишечной микрофлоре связаны с развитием болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Нарушения в составе кишечной микрофлоры могут быть связаны с развитием легких когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джорджа Вашингтона, проанализировав десятки клинических работ, опубликованных в разных странах. Результаты обзора опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D).

Ученые изучили данные 58 исследований с участием людей и обнаружили, что у пациентов с легкими когнитивными нарушениями и болезнью Альцгеймера состав кишечных бактерий заметно отличается от микробиома здоровых пожилых людей. Причем эти различия меняются по мере прогрессирования заболевания, формируя своего рода «микробные подписи» разных стадий когнитивного снижения.

В частности, у людей с болезнью Альцгеймера чаще выявляли повышенное содержание определенных групп бактерий и сниженное микробное разнообразие. Кроме того, менялась функциональная активность микробиоты: ослабевали пути, связанные с энергетическим обменом и регуляцией иммунных процессов. Эти сдвиги могут быть связаны с усилением воспаления и повреждением нервных клеток в мозге.

Авторы подчеркивают, что речь пока идет о корреляции, а не о прямой причине болезни. Тем не менее результаты поддерживают гипотезу о важной роли оси «кишечник — иммунная система — мозг» в нейродегенеративных процессах. По словам исследователей, в будущем целенаправленное воздействие на микробиом может стать одним из направлений профилактики и замедления когнитивного снижения.

Ранее ученые выяснили, что резкое повышение уровня сахара в крови после еды может быть связано с риском развития болезни Альцгеймера.

