Назван скрытый предвестник болезни Альцгеймера

DOM: Повышение сахара в крови после еды связано с повышенным риском Альцгеймера

Резкое повышение уровня сахара в крови после еды может быть связано с более высоким риском развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ливерпуля, проанализировавшие крупные генетические данные в рамках проекта UK Biobank. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism (DOM).

Ученые изучили данные более чем 350 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, сосредоточившись на показателях углеводного обмена — уровне глюкозы натощак, инсулина и сахара в крови через два часа после приема пищи. С помощью метода менделевской рандомизации исследователи оценили, могут ли эти параметры быть причинно связаны с риском деменции.

Анализ показал, что у людей с выраженной постпрандиальной гипергликемией — повышением сахара именно после еды — риск болезни Альцгеймера был на 69 процентов выше. При этом связь не объяснялась уменьшением объема мозга или повреждением белого вещества, что указывает на более тонкие, пока не до конца понятные механизмы влияния.

Авторы подчеркивают, что результаты требуют дальнейших клинических проверок, однако уже сейчас они указывают на важность контроля сахара не только в среднем, но и после приемов пищи.

Ранее выяснилось, что регулярное употребление льняного семени может улучшать контроль уровня сахара и липидов в крови.