Обнажившуюся на «Золотом глобусе» Дженнифер Лоуренс в прозрачной тунике заметили в Париже

Page Six: Актрису Дженнифер Лоуренс в откровенном виде заметили в Париже
Фото: Iammeysam / Backgrid / Legion-Media

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, которая обнажилась на премии «Золотой глобус», в откровенном виде попала в объективы папарацци в Париже. Снимки публикует Page Six.

35-летнюю звезду «Голодных игр» заметили у ресторана, в котором она ужинала. Так, знаменитость запечатлели в синих джинсах и черном кардигане, оформленном цветочными орнаментами и меховым воротником. Кроме того, на ней была прозрачная туника с кружевным верхом, сквозь прозрачную ткань которой виднелся бюстгальтер. В то же время ее волосы были распущены, а образ — дополнен остроносыми туфлями с леопардовым принтом и кожаной сумкой.

Ранее стало известно, что Лоуренс посетила «Золотой глобус» в платье Givenchy. Наряд был украшен аппликациями в виде цветов, которые прикрывали оголенные части тела знаменитости, отказавшейся от нижнего белья.

