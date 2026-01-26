Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:07, 26 января 2026Путешествия

Обстановка в аэропорту Москвы после сообщения о глобальном сбое попала на видео

В аэропортах Москвы пассажиров предупредили о проблемах с регистрацией на рейсы
Алина Черненко

Обстановка в московском аэропорту Шереметьево после сообщения о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo попала на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На размещенных в сети кадрах видно большое количество людей у стоек регистрации в столичной воздушной гавани. Пассажиров предупредили по громкой связи о проблемах с регистрацией на рейсы, а также с оформлением, переоформлением и возвратом билетов.

Тем временем представитель одного из перевозчиков в беседе с Telegram-каналом сообщил, что работа системы Leonardo в данный момент возобновляется.

Российские авиакомпании столкнулись со сбоем в общей системе бронирования Leonardo 26 января. О проблемах заявили «Аэрофлот», «Победа», «Ямал», AZUR air и другие перевозчики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Звезду реалити-шоу поймали на пьяной езде и арестовали

    Россиянам назвали лучшие украшения для ограниченного бюджета

    В Подмосковье многоэтажку затопило кипятком после трех дней без отопления

    Раскрыта причина согласия Зеленского на переговоры в Абу-Даби

    В российском городе крысы повисли на дверях квартир

    Названа причина сбоя в системе бронирования билетов Leonardo

    Названа главная особенность новых компьютеров Apple

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok