Обстановка в аэропорту Москвы после сообщения о глобальном сбое попала на видео

В аэропортах Москвы пассажиров предупредили о проблемах с регистрацией на рейсы

Обстановка в московском аэропорту Шереметьево после сообщения о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo попала на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На размещенных в сети кадрах видно большое количество людей у стоек регистрации в столичной воздушной гавани. Пассажиров предупредили по громкой связи о проблемах с регистрацией на рейсы, а также с оформлением, переоформлением и возвратом билетов.

Тем временем представитель одного из перевозчиков в беседе с Telegram-каналом сообщил, что работа системы Leonardo в данный момент возобновляется.

Российские авиакомпании столкнулись со сбоем в общей системе бронирования Leonardo 26 января. О проблемах заявили «Аэрофлот», «Победа», «Ямал», AZUR air и другие перевозчики.

