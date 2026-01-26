Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:21, 26 января 2026Россия

Опубликовано видео воздушного боя в российском приграничье

В сеть выложили видео воздушного боя в российском приграничье
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В сеть выложили видео воздушного боя в российском приграничье. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой российских войск «Север».

Речь идет о противостоянии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под управлением операторов. На записи демонстрируется ряд эпизодов, в ходе которых были уничтожены украинские беспилотники.

Канал установил модели сбитых дронов. Это разведывательно-ударные БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Чайка», «Шарк» и «Майа». Всего было уничтожено семь беспилотников.

Ранее стало известно о боях с ВСУ в курском приграничье. Российская армия нанесла удар по позициям противника в Сумской области. Цель была уничтожена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о дальнейшей судьбе переговоров с Украиной и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    В России предложили новое основание для исключения из школы

    Турист подвергся нападению снежного барса во время катания на лыжах и попал на видео

    Боец «Орлана» попал под ракетный удар ВСУ в столице российского региона

    Мать погибшей 18-летней самбистки высказалась о причине смерти дочери

    Еще одна страна пообещала судиться против запрета российского газа

    Названа цель заявления Сырского о стратегии ВСУ

    Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка поучиться у Москвы чистке улиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok