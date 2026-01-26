Опубликовано видео воздушного боя в российском приграничье

В сеть выложили видео воздушного боя в российском приграничье

В сеть выложили видео воздушного боя в российском приграничье. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой российских войск «Север».

Речь идет о противостоянии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под управлением операторов. На записи демонстрируется ряд эпизодов, в ходе которых были уничтожены украинские беспилотники.

Канал установил модели сбитых дронов. Это разведывательно-ударные БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Чайка», «Шарк» и «Майа». Всего было уничтожено семь беспилотников.

Ранее стало известно о боях с ВСУ в курском приграничье. Российская армия нанесла удар по позициям противника в Сумской области. Цель была уничтожена.