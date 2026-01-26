Отношения генсека НАТО с Трампом сравнили с хождением по канату

Politico: Идти по канату на ветру проще, чем выполнять работу Рютте при Трампе

Работа генерального секретаря НАТО Марка Рютте после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом стала одной из самых сложных в Брюсселе и требует постоянного балансирования в общении с американским лидером. Об этом сообщает Politico.

«Идти по канату при сильном встречном ветре проще, чем выполнять работу генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Сохранение трансатлантического альянса в нынешних условиях требует беспрецедентного государственного мастерства, чтобы сдерживать безостановочную тактику давления со стороны Трампа», — отметил бывший посол Испании при НАТО и евродепутат Николас Паскуаль де ла Парте.

Авторы материала отмечают, что в настоящее время нынешняя роль Рютте фактически сводится не столько к управлению военным блоком, сколько к предотвращению возможного развала НАТО из-за политики Трампа.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что Рютте в ходе переговоров с Трампом по вопросу Гренландии действовал по принципу подводной лодки. «[Рютте] лучше всех понимает принцип подводной лодки при общении с Трампом. Ты остаешься под водой, не создаешь волн и всплываешь только тогда, когда это абсолютно необходимо, чтобы что-то сделать», — заявил FT европейский дипломат, работавший с Рютте.