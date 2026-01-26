Реклама

12:12, 26 января 2026

Оценена возможность начала масштабного наступления в зоне СВО

Военкор Котенок: Масштабные наступательные действия в зоне СВО невозможны
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Масштабные наступательные действия в зоне специальной военной операции (СВО) невозможны. Так вероятность перехода одной из сторон в наступление оценил российский военный корреспондент Юрий Котенок, его рассуждения опубликованы в Telegram.

По словам журналиста, ни Россия, ни Украина не смогут начать полноценного наступления с выходом на оперативный простор, так как этого не даст сделать сама специфика боевых действий.

«[Такой сценарий] абсолютно невозможен, потому что война стала совсем другой, даже по сравнению с 2023 — 2024 годами. Количество применений БпЛА выросло в геометрической прогрессии, радикально увеличились так называемой "килл зоны"», — написал в блоге военкор.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что СВО завершится не за столом переговоров, а только тогда, когда обрушится украинский фронт.

