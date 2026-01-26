Реклама

Россия
09:35, 26 января 2026Россия

Поезд снес автомобиль в российском регионе

В Омской области поезд протаранил легковой автомобиль
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура»

В Омской области товарный поезд протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram.

По информации надзорного органа, ДТП произошло в регионе около пяти утра по местному времени (2:00 по московскому). Утверждается, что водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд вопреки запрещающему сигналу светофора — в итоге поезд снес и авто и почти полностью уничтожил его.

«Прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае с рельсов сошло 20 вагонов грузового поезда с углем.

