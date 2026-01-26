Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:51, 26 января 2026Экономика

Покупатель российской нефти предложил новый способ оплаты

Berliner Zeitung: Индия призвала связать цифровые валюты стран БРИКС
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Резервный Банк Индии предложил новый способ упростить трансграничные платежи в сегментах торговли и туризма. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung.

Речь идет о том, чтобы связать цифровые валюты центральных банков БРИКС. Предполагается, что соответствующая инициатива войдет в повестку дня саммита организации 2026 года, который должна принять Индия.

Отмечается, что если задуманное удастся реализовать, то государства БРИКС смогут обрабатывать транзакции напрямую, не обращаясь к клиринговым центрам, работающим с долларами.

В начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что на тот момент страны БРИКС не ставят задачу создать единую валюту. Глава государства считает, что такой процесс должен быть спокойным, дабы избежать грубых ошибок.

В июле 2024 года посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что в БРИКС создаются инструменты независимой финансовой системы и начались переговоры об учреждении единой валюты. Однако последнее он призвал не рассматривать как дело ближайшего будущего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина перемены позиции Белого дома по захвату Гренландии

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Покупатель российской нефти предложил новый способ оплаты

    Лукашенко усомнился в автомобильном ИИ

    В российском городе многоквартирный дом превратился в парную

    Макрона уличили в желании стать «суперпрезидентом» Европы

    Лайнер с сотнями пассажиров застрял во льду недалеко от Антарктиды и попал на видео

    Популярная российская блогерша попала в аварию за границей

    В Раде заявили о союзе Зеленского и Тимошенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok