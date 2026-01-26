Реклама

Порошенко назвал ВСУ опорой трансатлантической безопасности

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) являются опорой трансатлантической безопасности. Такое заявление сделал бывший президент республики Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в штаб-квартире НАТО, передает «Интерфакс-Украина».

«Поддерживая Украину, теперь каждый понимает, что вы не только помогаете нам, вы инвестируете в собственную безопасность, укрепляя безопасность, а защита Украины — это защита Европы», — сказал экс-президент.

Как отмечает издание, это высказывание Порошенко сделал, обращаясь к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте и представителям стран — участниц организации.

Ранее Порошенко заявил о необходимости пересмотреть бюджет Украины на 2026 год и отправить правительство в отставку. Он добавил, что внести изменения в госбюджет республики на текущий год нужно таким образом, чтобы все нецелевые расходы направить на финансирование ВСУ.

