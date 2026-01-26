Реклама

26 января 2026

Посол России назвал использованное Венесуэлой оружие для отражения атаки США

Посол Мелик-Багдасаров: Военные Венесуэлы дважды стреляли из «Игл» при атаке США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Военные Венесуэлы дважды стреляли из переносных ракетных комплексов «Игла-С» для отражения атаки США в начале января. Об этом заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в интервью на канале «Россия 24».

«Выстрелы из "Игл" были. Мне сказали, что было как минимум два выстрела, и обе "Иглы" не попали в цель», — рассказал дипломат.

Объясняя причины промахов, посол предположил, что у венесуэльских военных не было достаточных навыков обращения с этим оружием.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по территории Венесуэлы, а также вывезли из страны президента Николаса Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес.

