Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:31, 26 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Предсказана реакция Трампа на заявления Зеленского после переговоров

Американист Дубравский: Трамп не станет сильно давить на Украину из-за Донбасса
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп по-прежнему обеспокоен сопротивлением Украины в территориальном вопросе, однако не станет давить на нее слишком сильно. Об этом «Ленте.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По его словам, глава Белого дома не станет прибегать к методам кнута из-за Донбасса на фоне репутационных издержек, как внутри страны, так и на международной арене.

«Трамп не хочет выглядеть человеком, который продавливает сторону, которую сам же считает проигрывающей на поле боя. Это не укладывается в его образ миротворца», — сказал Дубравский.

Он отметил, что надежного способа принудить Украину к миру, чтобы это не обернулось большими проблемами для США, у американского политика сейчас нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не готова поступиться территориями в Донбассе ради заключения мирной сделки. Он призвал американскую сторону пойти на компромисс в этом вопросе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Нашедший в мессенджере работу россиянин получил срок

    В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

    Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона

    Российский «Варан» задействовали в минировании

    Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри

    В Еврокомиссии высказались о сроках вступления Украины в ЕС

    Собака помогла поймать убийцу и получила награду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok