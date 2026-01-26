Предсказана реакция Трампа на заявления Зеленского после переговоров

Американист Дубравский: Трамп не станет сильно давить на Украину из-за Донбасса

Президент США Дональд Трамп по-прежнему обеспокоен сопротивлением Украины в территориальном вопросе, однако не станет давить на нее слишком сильно. Об этом «Ленте.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По его словам, глава Белого дома не станет прибегать к методам кнута из-за Донбасса на фоне репутационных издержек, как внутри страны, так и на международной арене.

«Трамп не хочет выглядеть человеком, который продавливает сторону, которую сам же считает проигрывающей на поле боя. Это не укладывается в его образ миротворца», — сказал Дубравский.

Он отметил, что надежного способа принудить Украину к миру, чтобы это не обернулось большими проблемами для США, у американского политика сейчас нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не готова поступиться территориями в Донбассе ради заключения мирной сделки. Он призвал американскую сторону пойти на компромисс в этом вопросе.