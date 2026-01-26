Реклама

Притворявшегося российским полицейским ради афер рецидивиста раскрыла потеря смартфона

На Урале притворившийся полицейским рецидивист получил 4 года за аферы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На Урале притворившийся российским полицейским рецидивист получил четыре года лишения свободы в колонии строгого режима за аферы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фигурант — неоднократно судимый за кражи житель Сысерти. Однажды он выступил в качестве понятого при обыске квартиры. Тогда он понаблюдал за работой правоохранителей и решился на аферу, когда заметил у хозяйки обыскиваемой жилплощади страйкбольное оружие и электросамокат. Спустя несколько дней он вернулся к женщине и представился полицейским. Он забрал понравившиеся ему предметы якобы как вещдоки для экспертизы. Затем он продал эти вещи за 85 тысяч рублей. После этого он снова вернулся к женщине.

По данным канала, сначала он выпросил у нее четыре тысячи рублей, которые пообещал передать ее задержанному мужу, а потом пришел за пятью тысячами рублей, за которые пообещал договориться об улучшении его условий в СИЗО. На этом он не остановился, а снова вернулся в квартиру и забрал смартфон, который также обещал отдать супругу потерпевшей. Вскоре фигурант снова пришел к ней и заявил, что потерял гаджет и ему нужны деньги, чтобы купить новый. Услышав это хозяйка квартиры обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что Шумихинский районный суд в Курганской области принял решение арестовать двух участниц преступной группы, которая охотилась на одиноких мужчин с целью хищения выплат за участие в специальной военной операции (СВО).

