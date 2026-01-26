Реклама

Раскрыта причина перемены позиции Белого дома по захвату Гренландии

Reuters: Трамп изменил планы по захвату Гренландии из-за возможности импичмента
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа изменила планы по военному захвату Гренландии из-за возможности объявления импичмента американскому лидеру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство пишет, что негодование по вопросу Гренландии усилилось после интервью замглавы администрации президента США Стивена Миллера телеканалу CNN 5 января. Отвечая на вопрос о том, исключает ли Белый дом возможность военного захвата Гренландии, Миллер отказался отвечать прямо.

После этого Трамп и чиновники его администрации в интервью и социальных сетях стали чаще поднимать вопрос применения силы в отношении Гренландии, вызвав тревогу внутри США и среди союзников Вашингтона.

Демократы и некоторые республиканцы испугались, что администрация Трампа после событий в Венесуэле может снова организовать крупную военную операцию, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом.

Законодатели позвонили госсекретарю Марко Рубио и другим чиновникам Белого дома. Они изложили свои опасения и посоветовали администрации не предпринимать дальнейших действий. Республиканцы предупредили администрацию Трампа, что представители Конгресса могут инициировать импичмент президента в связи с военным вторжением в Гренландию.

21 января Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что стремится к «немедленным переговорам» о приобретении Гренландии и не хочет использовать для этого военную силу.

