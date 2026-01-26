Реклама

12:16, 26 января 2026

Раскрыты цели ударов ВС России по Украине

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за последние сутки нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что объекты, попавшие под атаку, использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, удары наносились по складам с боеприпасами, местам сборки беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ на красноармейском направлении выдыхаются и отправляют последние резервы, пытаясь хоть как-то исправить ситуацию. В оборонном ведомстве добавили, что расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожают живую силу и технику украинских формирований на данном направлении.

