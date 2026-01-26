Реклама

07:04, 26 января 2026Россия

В Минобороны сообщили о выдыхающихся под Красноармейском ВСУ

Минобороны РФ: ВСУ выдыхается на красноармейском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

ВСУ на красноармейском направлении выдыхается и отправляет последние резервы, пытаясь хоть как-то исправить ситуацию. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«Противник на красноармейском направлении выдыхается и отправляет в бой последние свои резервы, надеясь исправить ситуацию», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожают живую силу и технику ВСУ на данном направлении. Российские бойцы выявили и уничтожили укрепленные позиции ВСУ на опорных пунктах в лесополосах, а также позиции занятые в частных домах.

Несколькими днями ранее сообщалось, что российские войска в результате успешных боевых действий у Красноармейска (украинское название — Покровск) начали бои за населенный пункт Белицкое. Отмечалось, что населенный пункт имеет важное значение для продвижения к Доброполью, которое открывает путь на Славянск.

До этого пленный рассказал, что бойцы Вооруженных силу Украины под Красноармейском боятся бежать с позиций из-за угроз расправы над ними со стороны своих командиров.

