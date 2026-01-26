Россиянам разъяснили штрафы за елки в подъездах

МЧС: За новогодние елки в подъезде не всегда положен штраф

За установку новогодней елки в подъезде не всегда положен штраф. Условия для наказания разъяснили россиянам в МЧС, пишет «Газета.ru».

Спасатели уточнили, что к административной ответственности привлекут лишь в том случае, если елка установлена не по правилам или стала причиной пожара. «Административный штраф накладывается только в случае неоднократного совершения административного правонарушения, а также по части 2, если нарушения требований пожарной безопасности влекут причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей», — пояснили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что по правилам пожарной безопасности новогодняя елка должна стоять на устойчивой подставке и не препятствовать выходу из помещения при эвакуации. «Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования», — добавили в ведомстве.

Ранее юрист Тургунбой Зокиров предупредил россиян, что за елку в подъезде грозит штраф до 15 тысяч рублей. По словам эксперта, праздничное дерево с электрической гирляндой могут счесть пожароопасным.