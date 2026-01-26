Реклама

16:11, 26 января 2026Силовые структуры

Россиянин облил супругу бензином и поджег

В Туве пьяный мужчина облил жену бензином и поджег
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Туве возбуждено уголовное дело по факту покушения на жительницу села Мугур-Аксы Монгун Тайгинского района. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 25 января в частном доме по улице Ветеринарной она стала жертвой собственного мужа. Будучи в состоянии алкогольного опьянения недовольный замечаниями супругами мужчина поссорился с ней. После этого он взял канистру с бензином и облил женщину, а затем поджег. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение с термическими ожогами, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Покусившегося на ее жизнь супруга задержали, следствием решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили мужчину, сжегшего товарищей в бытовке.

