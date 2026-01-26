Реклама

Россия
19:20, 26 января 2026Россия

Россиянин упал на улице и узнал об опухоли размером с теннисный мяч у себя в мозге

В мозге жителя Подмосковья выросла опухоль размером с теннисный мяч
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Житель Московской области случайно узнал об опухоли размером с теннисный мяч у себя в мозге. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава в Telegram.

72-летний россиянин поскользнулся на улице, после чего попал в больницу. Помимо стандартных для таких случаев травм — ушиба лица и сотрясения мозга — исследование выявило новообразование в его черепе. Опухоль занимала часть пространства черепной коробки мужчины. Ее размеры позволяют оценить опубликованные Минздравом Московской области снимки.

Опухоль росла из мозговых оболочек и оказывала влияние на состояние пациента. Мужчина признался, что уже давно испытывал сильные головные боли, однако считал это следствием возрастных изменений в организме. На удаление опухоли нейрохирургам потребовалось пять часов. Пациент уже выписан из стационара.

Ранее у жителя Свердловской области удалили 60-килограммовую опухоль. Она росла в его животе на протяжении 20 лет. Мужчина замечал изменения, однако, так же как и житель Подмосковья, считал их причиной возраст.

    Обсудить
