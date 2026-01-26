Реклама

Российские войска продвинулись в Запорожской области

ВС России продвинулись за Гуляйполе в Запорожской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись за пределы Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники.

«Российские войска подошли к Зализничному. Завязались бои», — сказано в публикации.

Отмечается, что российские войска отразили на этом участке фронта до 10 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце декабря 2025 года командующие группировок «Центр» и «Восток» сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

