Российский посол допустил возвращение Мадуро в Венесуэлу

Посол Мелик-Багдасаров: Мадуро однажды может вернуться в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро однажды может вернуться в свою страну. Такое развитие событий допустил посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров, передает РИА Новости.

«Мне кажется, что это возможно. (...) Когда-то что-то произойдет. Безусловно», — отметил дипломат.

По словам посла, невиновность Мадуро в каком-либо из вменяемых ему преступлений очевидна. Он подчеркнул, что политика динамична и любые складывающиеся ситуации непостоянны.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона настаивает на освобождении Мадуро и его супруги, которые были захвачены американскими спецслужбами.