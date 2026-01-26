Российский тревел-блогер раскрыл размер зарплаты полярника на мысе Челюскин

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин побывал в самой северной материковой точке Евразии — на мысе Челюскин — и раскрыл размер зарплаты работающего там полярника. Своей историей он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Метеоролог Александр показал автору публикации свой расчетный лист, где была указана сумма 68 тысяч рублей. «Я получаю столько же, сколько продавец в супермаркете. Только у продавца по выходным кино и парк, а у меня — пурга, дизель и полярная ночь», — признался в беседе с блогером его собеседник.

Александр добавил, что, если работать на полторы ставки и закрывать чужие смены, можно получать 80-100 тысяч рублей, однако за работу на износ в условиях Севера придется платить слишком высокую цену.

Жирухин также удивился, сколько тратят на продукты и интернет работающие на мысе Челюскин россияне. Перед вахтой они оставляют в хозяйственных магазинах 10-15 тысяч рублей.

«А теперь самое интересное — связь. Интернета там нет. Точнее, есть спутниковый, но оплачивают его сами сотрудники. 30-40 тысяч рублей за вахту. Чтобы написать родным "я жив" или просто открыть Telegram, полярники скидываются всей станцией», — написал он.

Несмотря на тяжелые условия жизни и работы, Александр не хочет перебираться в мегаполис, потому что, по его мнению, там люди вынуждены носить социальные маски и играть роли. «Здесь это не работает. В изоляции суть человека проявляется через неделю. Если дизель сломался, ты идешь и чинишь, а не ищешь крайнего. Здесь отношения прозрачные», — констатировал он.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил удивившие его привычки жителей русского Севера. В частности, во время полярной ночи они красят стены в яркие цвета и покупают световые будильники, «чтобы не сойти с ума».