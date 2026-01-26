Сооснователь Valentino Джамметти упрекнул «короля кашемира» за шутку о Гаравани

Итальянский бизнесмен Джанкарло Джамметти, который был сооснователем дома моды Valentino вместе с недавно ушедшим из жизни Валентино Гаравани, упрекнул модельера Брунелло Кучинелли за неуместную шутку после кончины своего делового партнера. Об этом сообщает La Repubblica.

Поводом для нападок стало интервью Кучинелли для Rai Radio1, в котором создатель Brunello Cucinelli, которого также именуют «королем кашемира», сообщил о своих хороших отношениях с Гаравани. Он также рассказал историю, что итальянский модельер однажды попросил у него скидку.

«Маэстро, конечно, я сделаю скидку, для меня это большая честь», — ответил в своем рассказе Кучинелли.

Однако Джамметти утверждает, что Валентино Гаравани не был знаком с «королем кашемира» и ни разу с ним не заговорил. «Я даже не видел его на похоронах… Возможно, он был слишком занят разговорами с прессой», — написал партнер модельера в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Впоследствии Кучинелли оправдался тем, что просто пошутил и не хотел никого оскорбить. Он подтвердил, что Гаравани не был знаком с ним лично, но, как и Джамметти, был его клиентом и носил одежду его бренда. Дизайнер отметил, что считал Валентино Гавани «одним из гениев XX века» и «отцом итальянской моды», как и Джорджо Армани и Джанни Версаче.

Основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани скончался на 94-м году жизни. Прощание с модельером состоялось на площади Миньянелли, 23, в Риме.