Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:23, 26 января 2026Спорт

Стал известен первый участник плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» первым вышел в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Стал известен первый участник плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Первым вышел в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне магнитогорский «Металлург». Это произошло после того, как хабаровский «Амур» уступил «Автомобилисту» со счетом 2:4.

В данный момент «Металлург» с 78 очками идет на первом месте в таблице Восточной конференции. Магнитогорцы лишились математических шансов выпасть из восьмерки лучших по итогам нынешнего регулярного чемпионата.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Матчи на вылет начнутся 23 марта и продлятся до 23 мая.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив». В финальной серии прошлого сезона ярославцы в пяти матчах переиграли челябинский «Трактор».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Найден простой способ быстро снизить уровень тревожности

    Врач оценил целебные свойства супа при проблемах с желудком

    Зеленский раскрыл подробности предстоящей трехсторонней встречи

    Рютте рассказал о тихой работе над снятием ограничений на оружие для Украины

    Москвичей предупредили о резких перепадах давления из-за снегопадов

    Стал известен первый участник плей-офф КХЛ

    Перечислены преимущества новых автобусов в Московском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok