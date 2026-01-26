Стал известен первый участник плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» первым вышел в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне

Стал известен первый участник плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Первым вышел в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне магнитогорский «Металлург». Это произошло после того, как хабаровский «Амур» уступил «Автомобилисту» со счетом 2:4.

В данный момент «Металлург» с 78 очками идет на первом месте в таблице Восточной конференции. Магнитогорцы лишились математических шансов выпасть из восьмерки лучших по итогам нынешнего регулярного чемпионата.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Матчи на вылет начнутся 23 марта и продлятся до 23 мая.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив». В финальной серии прошлого сезона ярославцы в пяти матчах переиграли челябинский «Трактор».